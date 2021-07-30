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Россия. Премьер-лига

«Зенит» сделал предложение нападающему сборной Италии

30 Июля 2021 • 09:33 Комментировать
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Петербургский «Зенит» вышел на связь с итальянским нападающим Андреа Белотти, правами на которого владеет «Торино».

Как сообщил инсайдер Джанлука ди Марцио, «сине-бело-голубые» предложили 27-летнему голеадору долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до лета 2025 года. Чемпион России готов платить Андреа четыре миллиона евро за сезон с учетом бонусов. В петербургском клубе итальянец может заменить иранца Сердара Азмуна.

За туринский коллектив форвард выступает с 2015 года, а его действующий контракт рассчитан до окончания сезона-2021/2022. По оценке transfermarkt, его стоимость равняется 35 миллионам евро.

Добавим, что Белотти в составе сборной Италии стал триумфатором Евро-2020.

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Зенит Андреа Белотти Трансферы футбола - лето 2021
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