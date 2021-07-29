РПЛ приняла решение перенести общее собрание клубов

Общее собрание клубов РПЛ перенесено на более позднюю дату. Согласно информации, предоставленной «РБ Спортом», встреча пройдет в последних числах августа.

РПЛ решилась на такой ход по ряду причин. Как сообщается, представители клубов попросили дополнительное время на анализ предложения от компании Hypercube, которая выступила с идеей реформирования системы соревнований, а также для исполнения поручений, выданных Дмитрием Чернышенко, зампреда Правительства.

Таким образом, решение по поводу переноса шестого тура будет принято заочным голосованием. Ранее упоминалось, что матчи, скорее всего, будут перенесены либо на конец сентября, либо на 1 декабря.