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Россия. Премьер-лига

Гацкан повесил бутсы на гвоздь

29 Июля 2021 • 20:13 Комментировать
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Карьера полузащитника Александра Гацкана подошла к логическому завершению.

Футболист в своём инстаграм-профиле лично оповестил общественность о завершении выступлений на профессиональном уровне: «Спасибо всем клубам, тренерам и товарищам по команде, которые позволили мне наслаждаться этой мечтой. Спасибо моей семье, которая всегда была рядом, чтобы поддержать меня в хорошие и трудные времена».

Последним клубом в карьере 37-летнего полузащитника стали «Крылья Советов». За самарский коллектив Александр Гацкан выступал с 2019 года.

У полузащитника имеется за спиной опыт выступлений за «Ростов», «Рубин», московский «Спартак» и сборную Молдовы.

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Александр Гацкан
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