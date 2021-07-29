Гацкан повесил бутсы на гвоздь

Карьера полузащитника Александра Гацкана подошла к логическому завершению.

Футболист в своём инстаграм-профиле лично оповестил общественность о завершении выступлений на профессиональном уровне: «Спасибо всем клубам, тренерам и товарищам по команде, которые позволили мне наслаждаться этой мечтой. Спасибо моей семье, которая всегда была рядом, чтобы поддержать меня в хорошие и трудные времена».

Последним клубом в карьере 37-летнего полузащитника стали «Крылья Советов». За самарский коллектив Александр Гацкан выступал с 2019 года.

У полузащитника имеется за спиной опыт выступлений за «Ростов», «Рубин», московский «Спартак» и сборную Молдовы.