Главный тренер «Остина» прокомментировал переход Дриусси

Рулевой американского футбольного клуба «Остин» Джош Вольфф высказался по поводу перехода в команду из питерского «Зенита» аргентинского нападающего Себастьяна Дриусси.

По мнению Вольффа, Дриусси поможет поднять уровень всей группы атаки «Остина» и побороться за места в плей-офф в этом сезоне.

«Себастьян — феноменальный и разносторонний игрок, который усилит нашу атаку и сделает нас более опасными в будущем. Мы наблюдали за ним довольно долгое время», - приводит слова Вольффа официальный сайт американского клуба.

Себастьян Дриусси покинул питерский «Зенит» 26 июля. Всего за «сине-бело-голубых» Дриусси провел 95 матчей, в которых отметился 21 голом.