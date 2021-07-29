Сигурдссон может продолжить карьеру в клубе из итальянского «города на воде»

Исландский полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон может покинуть Россию и стать игроком команды-новичка итальянской Серии А «Венеции». Об этом сообщает Trivenetogoal.

По свидетельствам источника, исландцу предстоит пройти медицинское обследование в венецианском клубе, и в случае успешных его результатов переход игрока из ЦСКА состоится официально. Игрок может уйти в «Венецию» на год по арендному соглашению.

Арнор Сигурдссон стал игроком ЦСКА в 2018 году. Всего за клуб в рамках российской Премьер-лиги футболист провел 66 матчей, в которых отметился 11 голами. Контракт Сигурдссона с ЦСКА действует до лета 2023 года.