Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Россия. Премьер-лига

Джикия близок к подписанию нового контракта со «Спартаком»

29 Июля 2021 • 12:07 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Защитник Георгий Джикия ведет переговоры с московским «Спартаком» о подписании нового трудового договора. Об этом в беседе с корреспондентом РБК поведал представитель «красно-белых» Антон Фетисов.

По словам директора столичного клуба, переговоры идут конструктивно. Уже есть договоренность по сумме контракта. В настоящий момент стороны обсуждают долю фиксированной зарплаты и бонусов.

Джикия защищает цвета «Спартака» с 2017 года. В составе москвичей он сыграл 134 поединка, отметившись четырьмя забитыми мячами. Действующее соглашение Георгия с клубом истекает летом 2022 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июля
12:18 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько получит Николич в случае увольнения из «Локомотива»
12:07 · Россия. Премьер-лига
Джикия близок к подписанию нового контракта со «Спартаком»
11:58 · Россия. Премьер-лига
Кутателадзе может подать жалобу на «Спартак», если его не включат в заявку на сезон
11:33 · Россия. Премьер-лига
Григалава - об уходе из «Арсенала»: «Значит, я не подхожу команде»
10:21 · Россия. Премьер-лига
«Он высокомерно выразился в адрес «Арсенала»: Григалава рассказал о стычке с Василием Березуцким
10:09 · Россия. Премьер-лига
Меркулов обратился к «Рубину» после переезда в Хорватию
09:26 · Россия. Премьер-лига
«Гремио» договорился с нападающим «Спартака»
28 Июля
23:54 · Россия. Премьер-лига
Крыховяк может оказаться в «Краснодаре» слухи
23:54 · Россия. Премьер-лига
Агенты Манафы отреагировали на интерес к защитнику со стороны «Спартака» эксклюзив
21:55 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» c «Химками» сыграют без зрителей
20:26 · Россия. Премьер-лига
Новый рекорд Семака на посту главного тренера «Зенита»
17:36 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Не думаю, что «Зенит» найдёт нападающего лучше Азмуна»
17:34 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал, когда Барриос вернётся на поле
16:57 · Россия. Премьер-лига
Бывший судья РПЛ получил пожизненный бан
16:18 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Жиго должен зарабатывать меньше, чем Джикия»
Все новости