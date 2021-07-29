Джикия близок к подписанию нового контракта со «Спартаком»

Защитник Георгий Джикия ведет переговоры с московским «Спартаком» о подписании нового трудового договора. Об этом в беседе с корреспондентом РБК поведал представитель «красно-белых» Антон Фетисов.

По словам директора столичного клуба, переговоры идут конструктивно. Уже есть договоренность по сумме контракта. В настоящий момент стороны обсуждают долю фиксированной зарплаты и бонусов.

Джикия защищает цвета «Спартака» с 2017 года. В составе москвичей он сыграл 134 поединка, отметившись четырьмя забитыми мячами. Действующее соглашение Георгия с клубом истекает летом 2022 года.