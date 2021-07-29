Кутателадзе может подать жалобу на «Спартак», если его не включат в заявку на сезон

Форвард Николоз Кутателадзе может подать жалобу на московский «Спартак», если его не включат в заявку на сезон-2021/2022. Об этом сообщает издание «Спорт-экспресс», в распоряжение которого попало письмо представителей игрока, адресованное столичному клубу.

В послании говорится, что «красно-белые» серьезно нарушают контрактные обязательства перед 20-летним грузинским футболистом.

Николоз пополнил ряды московского коллектива летом 2019 года. Оба сезона Кутателадзе провел за молодежную команду «Спартака». Он принял участие в 41 поединке и отметился 15 забитыми мячами.