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Россия. Премьер-лига

Кутателадзе может подать жалобу на «Спартак», если его не включат в заявку на сезон

29 Июля 2021 • 11:58 Комментировать
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Форвард Николоз Кутателадзе может подать жалобу на московский «Спартак», если его не включат в заявку на сезон-2021/2022. Об этом сообщает издание «Спорт-экспресс», в распоряжение которого попало письмо представителей игрока, адресованное столичному клубу.

В послании говорится, что «красно-белые» серьезно нарушают контрактные обязательства перед 20-летним грузинским футболистом.

Николоз пополнил ряды московского коллектива летом 2019 года. Оба сезона Кутателадзе провел за молодежную команду «Спартака». Он принял участие в 41 поединке и отметился 15 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Николоз Кутателадзе
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