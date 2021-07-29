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Россия. Премьер-лига

Меркулов обратился к «Рубину» после переезда в Хорватию

29 Июля 2021 • 10:09 Комментировать
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Защитник Михаил Меркулов, перебравшийся в хорватский чемпионат, обратился к казанскому «Рубину» посредством своего инстаграм-аккаунта.

В своем сообщении 27-летний футболист поблагодарил казанцев за минувший сезон. Михаил отметил, что вырос в игровом плане во время нахождения в «Рубине». Напоследок Меркулов сказал спасибо болельщикам и пожелал казанцам успеха в новом сезоне.

Напомним, что защитник заключил трудовое соглашение с «Риекой». Контракт между сторонами рассчитан до лета 2023 года.

В прошлом сезоне чемпионата России Михаил провел девять поединков, в которых получил две желтые карточки и один раз был удален с поля.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Михаил Меркулов
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Комментарии (1)
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Don sangre
29 Июля в 10:31
Справили балласт)))))
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