Семак рассказал, когда Барриос вернётся на поле

Главный тренер «Зенита» рассказал о физической готовности полузащитника клуба Вильмара Барриоса и ответил, когда колумбиец сможет вернуться на поле, передаёт официальный сайт питерского клуба.

По словам Семака, есть вероятность, что Барриос сыграет уже в ближайшей игре «Зенита» с «Ростовом», так как сейчас он тренируется вместе с другими игроками. Окончательное решение будет принято позже, так как в клубе ещё хотят оценить степень его физической готовности.

Напомним, что Барриос выступал в составе сборной Колумбии на Кубке Америки, где его команда заняла третье место. Сам полузащитник принял участие во всех семи матчах, результативными действиями не отмечался.