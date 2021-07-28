Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Россия. Премьер-лига

Бывший судья РПЛ получил пожизненный бан

28 Июля 2021 • 16:57 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Экс-арбитр Александр Шимарыгин пожизненно отстранен от какой-либо футбольной деятельности.

Источник Sport24 располагает сведениями о будущем Александра Шимарыгина, который занимался активно беттингом. Комитет по этике РФС проявил принципиальность и вынес жёсткий вердиrт относительно будущего судьи – пожизненное отстранение от любой деятельности, имеющей отношение к футболу.

Департамент защиты игры РФС установил, что судья в течение двух последних лет, работая на играх ФНЛ, регулярно делал ставки. Он зарегистрировался в одной из букмекерских контор под собственным именем и разместил в общей сложности 19 тысяч ставок на сумму более 65 млн рублей.

В сезонах 2015/2016 и 2016/2017 Шимарыгин обслуживал поединки российской Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шимарыгин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Nicholais
28 Июля в 17:03
"Он зарегистрировался в одной из букмекерских контор под собственным именем" Хаха))) Простота хуже воровства))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Июля
17:36 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Не думаю, что «Зенит» найдёт нападающего лучше Азмуна»
17:34 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал, когда Барриос вернётся на поле
16:57 · Россия. Премьер-лига
Бывший судья РПЛ получил пожизненный бан
16:18 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Жиго должен зарабатывать меньше, чем Джикия»
15:59 · Россия. Премьер-лига
Мещеряков: «С кем-то расставаться – нормальная история»
15:43 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» предлагает Азмуну новый контракт
15:29 · Россия. Премьер-лига
Два игрока «Рубина» ушли в чемпионат Хорватии официально
14:50 · Россия. Премьер-лига
Чугайнов – о распродаже в «Локомотиве»: «Кто-то пытается развалить клуб»
14:33 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Азмуном интересуются многие клубы, но предметных переговоров на сегодняшний день пока нет»
14:08 · Россия. Премьер-лига
Оздоев выбыл на продолжительный срок
13:01 · Россия. Премьер-лига
Назначен главный судья дерби ЦСКА - «Локомотив»
12:29 · Россия. Премьер-лига
«Порту» отказал «Спартаку» в продаже защитника Манафы
11:41 · Чемпионат Европы 2020
Божович: «Дзюба - не супермен, почему критикуют только его?»
08:53 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, где может продолжить карьеру Дриусси
08:21 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» заинтересовался защитником сборной Хорватии
Все новости