Бывший судья РПЛ получил пожизненный бан

Экс-арбитр Александр Шимарыгин пожизненно отстранен от какой-либо футбольной деятельности.

Источник Sport24 располагает сведениями о будущем Александра Шимарыгина, который занимался активно беттингом. Комитет по этике РФС проявил принципиальность и вынес жёсткий вердиrт относительно будущего судьи – пожизненное отстранение от любой деятельности, имеющей отношение к футболу.

Департамент защиты игры РФС установил, что судья в течение двух последних лет, работая на играх ФНЛ, регулярно делал ставки. Он зарегистрировался в одной из букмекерских контор под собственным именем и разместил в общей сложности 19 тысяч ставок на сумму более 65 млн рублей.

В сезонах 2015/2016 и 2016/2017 Шимарыгин обслуживал поединки российской Премьер-лиги.