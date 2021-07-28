«Зенит» предлагает Азмуну новый контракт

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продлить контракт со своим действующим клубом, передаёт «Спорт-Экспресс». Сообщается, что питерский клуб предложил футболисту новое соглашение.

Действующий контракт Азмуна с клубом действует до июня 2022 года. Чемпионы России хотят подписать с иранцем новый договор на фоне слухов об интересе со стороны других клубов.

Ранее сообщалось, что леверкузенский «Байер» хочет подписать игрока и уже согласовал с ним условия личного контракта.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб не ведёт переговоры по поводу перехода нападающего, однако всё может измениться.

Напомним, что Азмун стал игроком «Зенита» в 2019 году, перейдя из «Рубина» за 12 миллионов евро. В этом сезоне на его счету два матча, в которых он отметился двумя забитыми голами.