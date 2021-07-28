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Россия. Премьер-лига

«Зенит» предлагает Азмуну новый контракт

28 Июля 2021 • 15:43 Комментировать
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продлить контракт со своим действующим клубом, передаёт «Спорт-Экспресс». Сообщается, что питерский клуб предложил футболисту новое соглашение. 

Действующий контракт Азмуна с клубом действует до июня 2022 года. Чемпионы России хотят подписать с иранцем новый договор на фоне слухов об интересе со стороны других клубов.

Ранее сообщалось, что леверкузенский «Байер» хочет подписать игрока и уже согласовал с ним условия личного контракта.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб не ведёт переговоры по поводу перехода нападающего, однако всё может измениться.

Напомним, что Азмун стал игроком «Зенита» в 2019 году, перейдя из «Рубина» за 12 миллионов евро. В этом сезоне на его счету два матча, в которых он отметился двумя забитыми голами.

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Зенит Сердар Азмун
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Комментарии (2)
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Superzina
28 Июля в 17:50
Контракт у Азмуна до: 30 июня 2022 г. И предлагать Азмуну новый контракт надо было в соответствие с "Правилами Приличия " в июне 2020 г . В соответствие с "Правилами Приличия " "В июне 21-го" уже поздновато предлагать . За 1 год надо уже иметь подписанный контракт , а если его нет ,то как минимум "железного " кандидата на замену . В любом случае игрока ,который отказался продлевать контракт и судя по всему получил от Клуба разрешение на ведение переговоров , в Состав на Игры не Ставят .
ингерман
28 Июля в 17:46
ай за 14 лям евро.. ага.. а влащича за 25.. ню-ню.. )))
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