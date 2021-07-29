Валерий Карпин почти спас сборную России в качестве игрока, получится ли в роли главного тренера?

Двадцать два года назад Валерий Карпин превратился в спасителя нации. Уверен, что лидер сборной России мог бы получить звание героя страны в 1999-м, но гол Шевченко перечеркнул всего старания. Спустя 18 лет со времён последнего матча за национальную команду Валерий Георгиевич приходит в сборную России в качестве главного тренера. Станет ли он спасителем нации снова?

Отборочный цикл чемпионата Европы 2000 не задался с первых матчей. Три подряд поражения, смена главного тренера, практически полное отсутствие шансов на дальнейшую борьбу за выход на главный турнир Старого Света. А дальше приход Олега Романцева на пост рулевого, победы над скромными Андоррой и Арменией. В июне 1999-го россиянам предстояла встреча с чемпионами мира (и будущими победителями ЕВРО 2000) французами. Болельщики постарше наверняка помнят крик комментатора Виктора Гусева, а может и собственные вопли, в момент когда Цымбаларь отдавал передачу на Валерия Карпина.

Следом были исландцы и снова решающий гол полузащитника «Сельты». Поверженные в сентябре армяне также получили мяч от Карпина, как и дубль в первом матче в Ереване. Холодным октябрём 1999-го один точный удар сделал всю страну, как обычно переживающие сложные времена, счастливее. Кто если не он должен принести подарок целой нации? Тогда все россияне знали, что Валерий забьёт. Ну а дальше трагедия, которую меньше всех заслужил будущий наставник национальной команды.

Сегодня перед Валерием Георгиевичем стоит схожая задача. Через месяц Хорватия, Кипр и Мальта. Следом Словакия и Словения. Шансы на выход на чемпионат мира есть, но будем объективны, мы не готовы к первому месту в группе. Или готовы, но просто нужно поменять ментальность? На своей первой пресс-конференции Карпин заявил, что сборная России постоянно кого-то боится. И его задача заставить игроков «потерять» чувство страха. С этим проблем у одного из самых популярных игроков конца прошлого века проблем возникнуть не должно. С другой стороны, в сборной особая атмосфера. Даже на пресс-конференции Карпин сказал о том, что немного волнуется, что для него нехарактерно. Не передастся ли эта тревога игрокам? Если уж и Валерий Георгиевич будет играть с желанием сохранить нужный результат, как это бывает регулярно, то кто же сможет раскрепостить россиян? Пока вопросов намного больше чем ответов, как это обычно и случается с приходом нового наставника. Однако ответы мы получим уже скоро. Константин Лицин