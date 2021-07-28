«Порту» отказал «Спартаку» в продаже защитника Манафы

Защитник «Порту» Вилсон Манафа не перейдет в московский «Спартак». Об этом рапортует O Jogo.

Журналисты сообщают, что «красно-белые» сделали предложение в размере 15 миллионов евро по трансферу 27-летнего исполнителя, однако португальская сторона ответила отказом. «Порту» решил сохранить Манафу, поскольку испытывает нехватку фланговых защитников в преддверии старта нового сезона.

В сезоне-2020/2021 Вилсон сыграл 48 поединков за «драконов» и отметился четырьмя голевыми передачами. Трудовое соглашение игрока с португальским грандом рассчитано до середины 2023 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в семь миллионов евро.