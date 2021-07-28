Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Россия. Премьер-лига

«Зенит» сделал ЦСКА предложение по Влашичу

28 Июля 2021 • 11:59 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Петербургский «Зенит» намерен побороться с «Миланом» за полузащитника сборной Хорватии и московского ЦСКА Николу Влашича. Об этом рапортует La Gazzetta dello Sport.

«Сине-бело-голубые» уже сделали предложение «армейскому» клубу. Чемпион России готов потратить на приобретение хорвата 25 миллионов евро. «Зенит» планирует оформить сделку в самое ближайшее время. Кроме того, питерцы имеют возможность сразу заплатить всю сумму за трансфер в отличие от «россонери».

Никола выступает за ЦСКА с 2018 года. Контракт игрока рассчитан до лета 2024 года.

В прошлом сезоне РПЛ 23-летний хавбек сыграл 26 матчей, забил 11 мячей и отдал пять ассистов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Никола Влашич Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Zenituwka
28 Июля в 12:08
Да пусть в Милан едет. Зачем он нам?
На Евро-Футболе:
Новости партнёров:


Новости
Сегодня, 28 Июля
11:41 · Чемпионат Европы 2020
Божович: «Дзюба - не супермен, почему критикуют только его?»
08:53 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, где может продолжить карьеру Дриусси
08:21 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» заинтересовался защитником сборной Хорватии
08:15 · Россия. Премьер-лига
«Байер» сделал предложение Азмуну
27 Июля
23:53 · Россия. Премьер-лига
Агент Мурило прокомментировал слухи о распродаже игроков в «Локомотиве» эксклюзив
23:52 · Россия. Премьер-лига
Азмун поднялся на 15-ю строчку лучших бомбардиров в истории «Зенита»
23:38 · Россия. Премьер-лига
У «Динамо» будет новый начальник команды слухи
22:05 · Россия. Премьер-лига
Смородская негативно высказалась о политике нынешнего руководства «Локомотива»
22:02 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» и «Крылья Советов» могут сыграть со зрителями
21:57 · Россия. Премьер-лига
Агент Баринова дал комментарий об интересе «Зенита» к его клиенту
21:22 · Россия. Премьер-лига
Джордан Ларссон впервые стал отцом фото
20:13 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» может провести чистку состава слухи
19:46 · Россия. Премьер-лига
Азмун может продолжить карьеру в «Байере» слухи
19:15 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Ростова» Ерёменко работает в тренерском штабе финского клуба четвёртого дивизиона
17:46 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» интересуется правым защитником «Порту»
Все новости