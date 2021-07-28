«Зенит» сделал ЦСКА предложение по Влашичу

Петербургский «Зенит» намерен побороться с «Миланом» за полузащитника сборной Хорватии и московского ЦСКА Николу Влашича. Об этом рапортует La Gazzetta dello Sport.

«Сине-бело-голубые» уже сделали предложение «армейскому» клубу. Чемпион России готов потратить на приобретение хорвата 25 миллионов евро. «Зенит» планирует оформить сделку в самое ближайшее время. Кроме того, питерцы имеют возможность сразу заплатить всю сумму за трансфер в отличие от «россонери».

Никола выступает за ЦСКА с 2018 года. Контракт игрока рассчитан до лета 2024 года.

В прошлом сезоне РПЛ 23-летний хавбек сыграл 26 матчей, забил 11 мячей и отдал пять ассистов.