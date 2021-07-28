Азмун договорился о трансфере в «Байер»

Один из лидеров петербургского «Зенита» Сердар Азмун близок к переезду в немецкую Бундеслигу. Как сообщил посредством «Твиттера» журналист Патрик Бергер, нападающий договорился с леверкузенским «Байером» о подписании трудового договора.

Предполагается, что за трансфер иранского форварда «фармацевты» заплатят «сине-бело-голубым» 14 миллионов евро плюс бонусы.

Ранее «Байер» предложил Азмуну контракт на пять лет с окладом в размере 2,8 миллиона евро в год.

Сердар играет за команду из Санкт-Петербурга с 2019 года. В минувшем сезоне чемпионата России он провел 24 встречи и отметился 19 результативными ударами.