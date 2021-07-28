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Россия. Премьер-лига

Азмун договорился о трансфере в «Байер»

28 Июля 2021 • 11:51 Комментировать
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Один из лидеров петербургского «Зенита» Сердар Азмун близок к переезду в немецкую Бундеслигу. Как сообщил посредством «Твиттера» журналист Патрик Бергер, нападающий договорился с леверкузенским «Байером» о подписании трудового договора.

Предполагается, что за трансфер иранского форварда «фармацевты» заплатят «сине-бело-голубым» 14 миллионов евро плюс бонусы.

Ранее «Байер» предложил Азмуну контракт на пять лет с окладом в размере 2,8 миллиона евро в год.

Сердар играет за команду из Санкт-Петербурга с 2019 года. В минувшем сезоне чемпионата России он провел 24 встречи и отметился 19 результативными ударами.

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Байер Сердар Азмун Трансферы футбола - лето 2021
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