Стало известно, где может продолжить карьеру Дриусси

Аргентинский форвард Себастьян Дриусси, покинувший на днях петербургский «Зенит», может продолжить карьеру за океаном. По данным инсайдера Николо Скиры, нападающий вступил в переговоры с двумя клубами, выступающими в МЛС.

Источник отмечает, что речь идет об «Остине» и «Интере Майами», совладельцем которого является экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм.

25-летний аргентинец выступал в составе петербургского коллектива с 2017 года. В российской Премьер-лиге Себастьян провел 95 поединков, отметившись 21 забитым мячом.

Вместе с «Зенитом» Дриусси трижды становился чемпионом России и один раз выигрывал кубок страны.