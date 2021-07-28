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Россия. Премьер-лига

«Байер» сделал предложение Азмуну

28 Июля 2021 • 08:15 Комментировать
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Руководство левекузенского «Байера» сделало предложение иранскому форварду Сердару Азмуну, выступающему в чемпионате России за «Зенит». Об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Николо Скира

Согласно сведениям источника, «фармацевты» готовы подписать с нападающим долгосрочный контракт, который будет рассчитан на пять лет. Немецкий клуб намерен платить Сердару 2,8 миллиона евро за сезон.

Ранее в СМИ появилась новость, что леверкузенцы предлагают «Зениту» порядка 18 миллионов евро за переход Азмуна.

Иранец выступает в составе «сине-бело-голубых» с 2019 года. В прошлом сезоне РПЛ форвард сыграл 24 матча и отметился 19 забитыми мячами.

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Байер Сердар Азмун Трансферы футбола - лето 2021
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