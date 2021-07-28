«Байер» сделал предложение Азмуну

Руководство левекузенского «Байера» сделало предложение иранскому форварду Сердару Азмуну, выступающему в чемпионате России за «Зенит». Об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Николо Скира

Согласно сведениям источника, «фармацевты» готовы подписать с нападающим долгосрочный контракт, который будет рассчитан на пять лет. Немецкий клуб намерен платить Сердару 2,8 миллиона евро за сезон.

Ранее в СМИ появилась новость, что леверкузенцы предлагают «Зениту» порядка 18 миллионов евро за переход Азмуна.

Иранец выступает в составе «сине-бело-голубых» с 2019 года. В прошлом сезоне РПЛ форвард сыграл 24 матча и отметился 19 забитыми мячами.