Как сообщает в своем телеграм-канале Нобель Арустамян, «Локомотив» желает расстаться с несколькими игроками уже в текущее трансферное окно.

По информации журналиста, технический директор клуба Томас Цорн на прошлой неделе связывался с рядом клубов РПЛ по поводу возможных переходов. Среди игроков, которые попали в данный список, находятся Гжегож Крыховяк, Фёдор Смолов, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Пабло и Дмитрий Живоглядов.

Ходят слухи, что кандидатура Баринова заинтересовала «Зенит». Также вполне вероятными являются трансферы Гжегожа Крыховяка и Фёдора Смолова, за которыми присматривают другие клубы российского чемпионата.