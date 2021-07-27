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Россия. Премьер-лига

«Локомотив» может провести чистку состава слухи

27 Июля 2021 • 20:13 Комментировать
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Как сообщает в своем телеграм-канале Нобель Арустамян, «Локомотив» желает расстаться с несколькими игроками уже в текущее трансферное окно.

По информации журналиста, технический директор клуба Томас Цорн на прошлой неделе связывался с рядом клубов РПЛ по поводу возможных переходов. Среди игроков, которые попали в данный список, находятся Гжегож Крыховяк, Фёдор Смолов, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Пабло и Дмитрий Живоглядов.

Ходят слухи, что кандидатура Баринова заинтересовала «Зенит». Также вполне вероятными являются трансферы Гжегожа Крыховяка и Фёдора Смолова, за которыми присматривают другие клубы российского чемпионата. 


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Фёдор Смолов Антон Миранчук Дмитрий Баринов Гжегож Крыховяк
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