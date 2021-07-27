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Россия. Премьер-лига

Азмун может продолжить карьеру в «Байере» слухи

27 Июля 2021 • 19:46 Комментировать
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун близок к переходу в «Байер», передаёт телеграм-канал журналиста Вадима Колоса. Сообщается, что сам игрок уже дал согласие на переход в немецкий клуб.

Сейчас клубам нужно договориться о сумме трансфера. «Байер» предлагает 18 миллионов евро, в то время как «Зенит» требует 20. Стороны продолжают переговоры.

Напомним, что Азмун стал игроком «Зенита» в 2019 году, перейдя из «Рубина» за 12 миллионов евро. В составе питерского клуба он провёл 85 матчей, в которых забил 54 гола и отдал 19 результативных передач.

Ранее в «Байер» перешёл экс-вратарь «Зенита» Андрей Лунёв, у которого закончился контракт с «сине-бело-голубыми».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Байер Леверкузен Сердар Азмун
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