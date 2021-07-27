Бывший игрок «Ростова» Ерёменко работает в тренерском штабе финского клуба четвёртого дивизиона

Бывший игрок «Ростова» Роман Ерёменко сейчас работает в тренерском штабе футбольного клуба «Тиккурила», передаёт телеграм-канал «ФК «Ростов» | #CкладЦифр».

Там сообщается, что эта команда из одноименного города выступает в четвертом дивизионе Финляндии. Местные болельщики заметили экс-полузащитника «Ростова» на игре «Тиккурилы» против «Виикингита».

Команда Романа Ерёменко переиграла своих противников со счетом 4:1. «Тиккурила» возглавляет турнирную таблицу своего дивизиона.

Напомним, что финский футболист известен в РПЛ по выступлениям за «Рубин», ЦСКА, «Спартак» и «Ростов». В феврале 2021 года он разорвал контракт с ростовским клубом.