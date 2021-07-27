Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Россия. Премьер-лига

Бывший игрок «Ростова» Ерёменко работает в тренерском штабе финского клуба четвёртого дивизиона

27 Июля 2021 • 19:15 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Бывший игрок «Ростова» Роман Ерёменко сейчас работает в тренерском штабе футбольного клуба «Тиккурила», передаёт телеграм-канал «ФК «Ростов» | #CкладЦифр».

Там сообщается, что эта команда из одноименного города выступает в четвертом дивизионе Финляндии. Местные болельщики заметили экс-полузащитника «Ростова» на игре «Тиккурилы» против «Виикингита».  

Команда Романа Ерёменко переиграла своих противников со счетом 4:1. «Тиккурила» возглавляет турнирную таблицу своего дивизиона.

Напомним, что финский футболист известен в РПЛ по выступлениям за «Рубин», ЦСКА, «Спартак» и «Ростов». В феврале 2021 года он разорвал контракт с ростовским клубом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Роман Ерёменко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Don sangre
27 Июля в 19:31
Четвёртый Финский дивизион? А у эскимосов своего чемпионата нет? Ночлми
На Евро-Футболе:
Новости партнёров:


Новости
Сегодня, 27 Июля
20:13 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» может провести чистку состава слухи
19:46 · Россия. Премьер-лига
Азмун может продолжить карьеру в «Байере» слухи
19:15 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Ростова» Ерёменко работает в тренерском штабе финского клуба четвёртого дивизиона
17:46 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» интересуется правым защитником «Порту»
16:55 · Россия. Премьер-лига
Представители Маскареля подтвердили интерес к игроку со стороны «Локомотива»
15:43 · Россия. Премьер-лига
Хацкевич: «Ужесточение лимита на легионеров - это желание искусственно поднять российских футболистов»
15:01 · Россия. Премьер-лига
Матч «Ростов» - «Зенит» пройдёт без зрителей
13:56 · Россия. ФНЛ
«Енисей» подписал аргентинского полузащитника официально
13:19 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не будет подписывать Габриэля
13:17 · Россия. Премьер-лига
Симеоне не будет в «Зените», форвард предпочитает перейти в «Марсель»
13:00 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько болельщиков допустят на матч «Арсенал» - «Рубин»
12:18 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» хочет переманить полузащитника «Бенфики»
12:08 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» отдал Миладиновича в аренду «Нижнему Новгороду» официально
11:46 · Россия. Премьер-лига
Михайлов: «Европейский футбол на несколько ступеней впереди российского»
11:27 · Россия. Премьер-лига
Михайлов: «Денисов – настоящая стена» 2
Все новости