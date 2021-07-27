Представители Маскареля подтвердили интерес к игроку со стороны «Локомотива»

Агент Сезар Искьердо, который представляет интересы полузащитника «Шальке» Омара Маскареля, прокомментировал слухи по поводу возможного трансфера своего клиента в московский «Локомотив», передаёт Sport24.

Он заявил, что российский клуб интересуется футболистом, и Ральф Рангник, который работает в «Локомотиве», знаком с футболистом. Также он добавил, что Маскарель сейчас рассматривает все варианты продолжения своей карьеры.

Напомним, что 28-летний игрок перешёл в «Шальке» из «Реала» в 2018 году за десять миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 24 матча в Бундеслиге, в которых он отметился одним забитым голом и отдал одну результативную передачу.