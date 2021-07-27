Хацкевич: «Ужесточение лимита на легионеров - это желание искусственно поднять российских футболистов»

Белорусский тренер Александр Хацкевич прокомментировал лимит на легионеров в российском футболе, передаёт Sport24.

Он заявил, что лимита в футболе быть не должно, а любое ограничение - это зло. Также Хацкевич отметил, что это не помогает в развитии молодым футболистам, а если клубы хотят хорошо проявлять себя в еврокубках, то им нужны сильные легионеры.

Кроме этого, наставник добавил, что нынешний лимит - это желание искусственно поднять уровень футболистов, но игроки в такой ситуации не прогрессируют.

Напомним, что ранее Хацкевич тренировал «Ротор», киевское «Динамо» и сборную Беларуси.