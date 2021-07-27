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Россия. Премьер-лига

Хацкевич: «Ужесточение лимита на легионеров - это желание искусственно поднять российских футболистов»

27 Июля 2021 • 15:43 Комментировать
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Белорусский тренер Александр Хацкевич прокомментировал лимит на легионеров в российском футболе, передаёт Sport24.

Он заявил, что лимита в футболе быть не должно, а любое ограничение - это зло. Также Хацкевич отметил, что это не помогает в развитии молодым футболистам, а если клубы хотят хорошо проявлять себя в еврокубках, то им нужны сильные легионеры.

Кроме этого, наставник добавил, что нынешний лимит - это желание искусственно поднять уровень футболистов, но игроки в такой ситуации не прогрессируют.

Напомним, что ранее Хацкевич тренировал «Ротор», киевское «Динамо» и сборную Беларуси.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Хацкевич лимит на легионеров
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
JUMPER
27 Июля в 18:00
куда поднять та...))) з/п и так у них космические...))) а в техническом плане они не поднимутся...пока рядом с ними не будет сильного конкурента...))) и так расплодили в стране распиаренных бездарностей...по средством местных сми...)))
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