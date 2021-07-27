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Россия. Премьер-лига

Матч «Ростов» - «Зенит» пройдёт без зрителей

27 Июля 2021 • 15:01 Комментировать
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«Ростов» в своём телеграм-канале объявил, что матч второго тура РПЛ с питерским «Зенитом», который состоится 1 августа, пройдёт без зрителей. В пресс-службе отметили, что сделано это в связи с требованием Роспотребнадзора.

В клубе извинились перед болельщиками и отметили, что их поддержка очень важна.

Напомним, что первом туре «Ростов» дома уступил московскому «Динамо» со счетом 0:2. Голами отметились Захарян и Тюкавин. «Зенит», в свою очередь, сумел на выезде одолеть «Химки» со счетом 3:1. На гол Кухарчука, питерцы ответили точными ударами Азмуна, Ерохина и Сутормина.

Напомним, что ранее стало известно, сколько болельщиков допустят на матч «Арсенал» - «Рубин».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов РПЛ
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