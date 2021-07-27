Симеоне не будет в «Зените», форвард предпочитает перейти в «Марсель»

Аргентинского нападающего Джованни Симеоне не стоит ждать в петербургском «Зените». Об этом заявил инсайдер Николо Скира в своем твиттер-аккаунте.

Согласно сведениям журналиста, форварда больше привлекает возможность переезда во французский чемпионат, где интерес к нему проявляет «Марсель». Руководство провансальского клуба уже вступило в переговоры с «Кальяри» по поводу перехода Симеоне на правах аренды. После истечения срока договора французы планируют выкупить нападающего.

В минувшем розыгрыше итальянской Серии А Джованни принял участие в 33 поединках, записав на свой счет шесть результативных ударов и две голевые передачи.