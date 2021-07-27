«Спартак» хочет переманить полузащитника «Бенфики»

Бразильский хавбек Габриэль, выступающий в Португалии за лиссабонскую «Бенфику», попал в сферу интересов российского топ-клуба. По данным A Bola, подписать 27-летнего игрока хочет московский «Спартак».

Португальский гранд готов продать полузащитника, если за него заплатят десять миллионов евро. Кроме «красно-белых», интерес к Габриэлю проявляют несколько испанских клубов.

Трансферная стоимость бразильца оценивается в семь миллионов евро. Его контракт с «Бенфикой» рассчитан до лета 2024 года.

Габриэль забил один гол и сделал две результативные передачи в прошлом сезоне Примейры.

Напомним, что «Бенфика» является соперником «Спартака» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.