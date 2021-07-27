Сербский защитник Иван Миладинович сменил «Сочи» на «Нижний Новгород». Об этом отрапортовала пресс-служба дебютанта российской Премьер-лиги.

26-летний футболист будет выступать за команду Александра Кержакова на правах арендного договора, рассчитанного до окончания нынешнего сезона. В «Нижнем Новгороде» Миладинович получил футболку с 15 номером.

В минувшем розыгрыше российского чемпионата сербский защитник провел 24 встречи, забил один гол и получил восемь желтых карточек.

В стартовом туре РПЛ сезона-2021/2022 «Нижний Новгород» победил «Сочи» со счетом 1:0.