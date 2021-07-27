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Россия. Премьер-лига

Михайлов: «Денисов – настоящая стена»

27 Июля 2021 • 11:27 Комментировать (2)
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Футболист «Зенита» Ярослав Михайлов, перебравшийся выступать на условиях аренды за «Шальке», рассказал о том, кто для него является идеальным опорным хавом.

«Для меня больше примером является Денисов. Он тоже выполнял большой объем работы, был феноменальным полузащитником: классно отбирал, оживлял пространство. Настоящая стена», - цитирует Михайлова Sport24.

Также новичок гельзенкирхенцев вспомнил о своём тренере в молодёжной команде «Зенита» - Константине Зырянове. Юный полузащитник утверждает, что ему сильно помогли советы бывшего игрока «сине-бело-голубых».

18-летний Михайлов заключил с «кобальтовыми» арендный контракт сроком до конца текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Шальке 04 Игорь Денисов Ярослав Михайлов
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Комментарии (2)
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DezmaN
27 Июля в 11:37
А что с дизайном случилось? Решили отказаться в пользу просто белого цвета? - ну это ладно, это вкусовщина. Но как мне с телефона оказаться на ПОЛНОЙ версии сайта? Жму - остаюсь на мобильной.
KLINSMANN
27 Июля в 14:03

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