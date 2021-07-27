Михайлов: «Денисов – настоящая стена»

Футболист «Зенита» Ярослав Михайлов, перебравшийся выступать на условиях аренды за «Шальке», рассказал о том, кто для него является идеальным опорным хавом.

«Для меня больше примером является Денисов. Он тоже выполнял большой объем работы, был феноменальным полузащитником: классно отбирал, оживлял пространство. Настоящая стена», - цитирует Михайлова Sport24.

Также новичок гельзенкирхенцев вспомнил о своём тренере в молодёжной команде «Зенита» - Константине Зырянове. Юный полузащитник утверждает, что ему сильно помогли советы бывшего игрока «сине-бело-голубых».

18-летний Михайлов заключил с «кобальтовыми» арендный контракт сроком до конца текущего сезона.