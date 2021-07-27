Горбунов: «Я мечтал о таком дебюте»

Хавбек «Нижнего Новгорода» Игорь Горбунов высказался насчёт триумфа своей команды в поединке первого тура РПЛ против «Сочи» (1:0).

«Эмоции нереальные! Когда дебютировал в Нижнем в ПФЛ, тоже забил в первой же игре. А сейчас и в РПЛ удалось сразу отличиться. Я мечтал о таком дебюте», - приводит слова Игоря Горбунова клубная пресс-служба.

Футболист нижегородской команды также оценил уровень Премьер-лиги: «Игра получилась тяжёлой. Здесь все по-другому, нежели в ФНЛ. Добились результата за счёт бешенного желания».

Стоит отметить, что полузащитнику «Нижнего Новгорода» удалось отличиться победным мячом спустя всего полминуты после выхода на замену.