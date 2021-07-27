Семак поблагодарил Дриусси

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак в своем аккаунте «Инстаграм» выразил слова благодарности аргентинскому нападающему Себастьяну Дриусси, покидающему клуб.

«Спасибо за все. Человек с большим сердцем!», - написал рулевой питерцев в социальной сети.

За «Зенит» Себастьян Дриусси выступал с 2017 года, проведя за всё время 138 матчей в футболке сине-бело-голубых, отметившись при этом 25 голами и 28 голевыми передачами. В составе питерской команды Дриусси выигрывал три трофея чемпиона России, один кубок и два суперкубка страны.

В ближайшее время аргентинец перейдет в один из клубов американской МЛС.