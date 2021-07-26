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Россия. Премьер-лига

«Рома» хочет подписать Азмуна любой ценой

26 Июля 2021 • 23:38 Комментировать
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Римская «Рома», во главе которой стоит «особенный» португалец Жозе Моуринью, ищет варианты для усиления собственной линии нападения. Приоритетным вариантом на трансферном рынке для римлян является иранский форвард питерского «Зенита» Сердар Азмун.

«Зенит» уже отклонял предложение по нападающему от леверкузенского «Байера». «Фармацевты» предлагали восемнадцать миллионов евро. «Рома не готова платить даже эту сумму, поэтому собирается предложить питерцам одного из своих игроков в обмен на Азмуна. Кандидатами на переезд в Санкт-Петербург «Рома» определила полузащитников Педро и Стивена Н’Зонзи, а также голкипера Робина Ольсена.

В прошлом сезоне Сердар Азмун провел за «Зенит» 24 матча в РПЛ, забив 19 мячей и отдав 2 голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
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