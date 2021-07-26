Питерский «Зенит» возобновил интерес к аргентинскому нападающему «Кальяри» Джованни Симеоне. Об этом сообщает Николо Скира, авторитетный итальянский журналист.

По свидетельствам Скиры, «Кальяри» намерен выручить с трансфера Джованни Симеоне не менее 10 миллионов евро.

Джованни Симеоне является сыном известного в прошлом футболиста, а ныне тренера мадридского «Атлетико» Диего Пабло Симеоне, по итогам прошлого сезона приведшего свой клуб к чемпионскому титулу в Испании.

Джованни Симеоне выступает за «Кальяри» с 2019 года. В минувшей кампании Серии А футболист сыграл за сардинцев 33 матча, отметившись шестью голами и двумя голевыми пасами.