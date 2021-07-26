Александр Кержаков: «Не всегда в футболе побеждает, наверное, тот, кто на протяжении всего матча доминирует»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился впечатлениями от матча с «Сочи» (1:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Я благодарен ребятам в первую очередь, потому что они как могли выполнили установку на игру. Да, нам было тяжело, мы представляли, какой соперник будет против нас играть, мы представляли уровень каждого футболиста команды соперника. Мы знали, что нам будет тяжело. Но я еще раз говорю, хочу поблагодарить ребят за хорошую самоотдачу, за то, что они до последнего не бросали играть, что они старались создать хотя бы момент из полумомента, если так можно выразиться.

Соперник был очень хорош, он не давал нам практически ничего сделать, но не всегда в футболе побеждает, наверное, тот, кто на протяжении всего матча доминирует. Плюс хочется поблагодарить тех болельщиков, которые сегодня были, потому что, несмотря на ограничения, которые, к сожалению, сейчас есть. Надеюсь, что мы пройдем этот этап, и трибуны начнут заполняться, но даже те болельщики, которые сегодня были на игре, они по-настоящему помогли ребятам в сложный момент, придали им сил. На самом деле сегодня очень отчетливо была слышна поддержка.