Федотов: «У нас было предостаточно эпизодов, когда мы должны были счёт сравнивать»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился впечатлениями от матча с «Нижним Новгородом» (0:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Что не получилось, чего не хватило? Мячом, вроде бы, владели, давление было.

- Чего не хватило? Не хватило остроты, хотя мы не раз близки были, чтобы забить этот гол. К сожалению, допустили невнимательность, хотя уже исправили ситуацию, заблокировали, но там мяч каким-то чудесным образом с сумасшедшим вращением все же попал в наши ворота. После этого хорошо отреагировали, оказывали давление, опять же говорю, что у нас было предостаточно эпизодов, когда мы должны были счет сравнивать.