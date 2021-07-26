Нигматуллин: «Всегда большое дело, когда партнёры так в каждом эпизоде сражаются и под мяч бросаются»

Лучший футболист матча «Нижний Новгород» - «Сочи» (1:0) Артур Нигматуллин поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Думаю, лучший игрок - это команда на самом деле. Это всегда большое дело, когда партнеры так в каждом эпизоде сражаются и под мяч бросаются. Но все равно приятно, согласен. Эмоции у меня самые положительные. Конечно, мы выиграли сегодня. Хочется видеть много людей на стадионе. То, что я вернулся в «Нижний Новгород», это чувство какой-то внутренней гармонии, буду стараться побеждать с «Нижним».