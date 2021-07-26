С Джорджевичем связывались два российских клуба

Черногорский нападающий Лука Джорджевич рассказал о том, как с ним связывались российские клубы. Игрок отметил, что он клубам не отказывал, как сообщал ранее его агент, а просто сообщил им, что у него имеются предложения от европейских команд.

«Я не отказывал российским клубам. Видимо, что-то не так поняли», - цитирует игрока «РБ-Спорт».

Игрок отказался сообщать, какие именно два клуба делали игроку предложения, и не стал отрицать, что вопрос с продолжением его карьеры в России всё ещё остается открытым.

В минувшем сезоне игрок, принадлежащий «Локомотиву», провел 14 матчей за тульский «Арсенал» на правах аренды, отметившись двумя голами.