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Россия. Премьер-лига

В первом туре РПЛ не зафиксировано ни одного ничейного результата

26 Июля 2021 • 21:16 Комментировать
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По итогам матчей первого тура нового сезона российского чемпионата несложно заметить один интересный статистический показатель. За весь тур ни в одном из матчей не был зафиксирован ничейный результат: по четыре победы одержали хозяева и гости. Отметим, что отсутствие ничейных результатов в премьерном туре - уникальное в истории российского чемпионата.

Всего в туре было зафиксировано четыре победы с минимальным счетом: «Нижний Новгород», ЦСКА, «Рубин» (все – 1:0), а также «Ахмат» (2:1) обыграли «Сочи», «Уфу», «Спартак» и «Крылья Советов» соотвественно.

Уверенными победами отметились «Краснодар» (3:0 против «Урала»), «Зенит» (3:1 против «Химок»), «Локомотив» (3:1 против тульского «Арсенала») и московское «Динамо» (2:0 против «Ростова»).

Второй тур в РПЛ стартует 30 июля.

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