«Нижний Новгород» с Кержаковым начали в РПЛ с победы над «Сочи»

Первый тур РПЛ завершился матчем между «Нижним Новгородом» и «Сочи», который в четверг устроил разгром «Кешле» в стартовом матче в Лиге конференций. Игра получилась достаточно интересной, а победу в ней добыли новички РПЛ. На 68-й минуте только-только вышедший на поле Игорь Горбунов открыл счет и принес команде Александра Кержакова три очка - 1:0.