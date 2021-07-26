«Нижний Новгород» с Кержаковым начали в РПЛ с победы над «Сочи»

Первый тур РПЛ завершился матчем между «Нижним Новгородом» и «Сочи», который в четверг устроил разгром «Кешле» в стартовом матче в Лиге конференций. Игра получилась достаточно интересной, а победу в ней добыли новички РПЛ. На 68-й минуте только-только вышедший на поле Игорь Горбунов открыл счет и принес команде Александра Кержакова три очка - 1:0.
Протокол игры
|Нижний Новгород
|1:0
|Сочи
|(1:0) Горбунов Игорь 68'
Нигматуллин Артур • Козлов Алексей • Каккоев Никита • 15'Масоэро Лукас • Гоцук Кирилл • Гогличидзе Лео 60' ( Ткачук Денис ( 60') • Шарипов Альберт 68' ( Горбунов Игорь ( 68') • Сапета Александр • 77'Калинский Николай • Галаджан Артём 62' ( Сулейманов Тимур ( 62') • Балай Беким
Запасные: Берковский Илья • Анисимов Артур • Могилевец Павел • Пенчиков Даниил
Заболотный Николай • Прохин Данила • Родригао • Барац Матео • Маргасов Тимофей 85' ( Павлов Даниил ( 85') • Нобоа Кристиан • Цаллагов Ибрагим • Терехов Сергей • Бурмистров Никита 72' ( Попов Ивелин ( 72' ) • 75'Заика Кирилл 60' ( Барсов Максим ( 60' • Дуганджич Марко 85') • Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 60' ( Ангбан Викторьен ( 60')
Запасные: Джанаев Сослан • Колмаков Максим • Юрганов Игорь • Маммана Эмануэль • Адамов Денис
26 июля. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).