Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
Россия. Премьер-лига

«Нижний Новгород» с Кержаковым начали в РПЛ с победы над «Сочи»

26 Июля 2021 • 21:07 Комментировать
Нижний Новгород
1:0
Сочи
окончен
1000 рублей бесплатная ставка

Первый тур РПЛ завершился матчем между «Нижним Новгородом» и «Сочи», который в четверг устроил разгром «Кешле» в стартовом матче в Лиге конференций. Игра получилась достаточно интересной, а победу в ней добыли новички РПЛ. На 68-й минуте только-только вышедший на поле Игорь Горбунов открыл счет и принес команде Александра Кержакова три очка - 1:0.

Протокол игры  
Нижний Новгород 1:0 Сочи
(1:0) Горбунов Игорь 68'    
Нигматуллин Артур Козлов Алексей Каккоев Никита   15' Масоэро Лукас Гоцук Кирилл Гогличидзе Лео   60' (Ткачук Денис (   60') Шарипов Альберт   68' (Горбунов Игорь (   68') Сапета Александр   77' Калинский Николай Галаджан Артём   62' (Сулейманов Тимур (   62') Балай Беким
Запасные: Берковский Илья Анисимов Артур Могилевец Павел Пенчиков Даниил
Заболотный Николай Прохин Данила Родригао Барац Матео Маргасов Тимофей   85' (Павлов Даниил (   85') Нобоа Кристиан Цаллагов Ибрагим Терехов Сергей Бурмистров Никита   72' (Попов Ивелин (   72'   75') Заика Кирилл   60' (Барсов Максим (   60' Дуганджич Марко   85') Воробьёв Дмитрий Дмитриевич   60' (Ангбан Викторьен (   60')
Запасные: Джанаев Сослан Колмаков Максим Юрганов Игорь Маммана Эмануэль Адамов Денис
26 июля. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Нижний Новгород Александр Кержаков Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости партнёров:


Футбол онлайн
окончен Нижний Новгород 1:0 Сочи
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Июля
21:57 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: «Не всегда в футболе побеждает, наверное, тот, кто на протяжении всего матча доминирует»
21:52 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «У нас было предостаточно эпизодов, когда мы должны были счёт сравнивать»
21:48 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Всегда большое дело, когда партнёры так в каждом эпизоде сражаются и под мяч бросаются»
21:42 · Россия. Премьер-лига
С Джорджевичем связывались два российских клуба
21:16 · Россия. Премьер-лига
В первом туре РПЛ не зафиксировано ни одного ничейного результата
21:07 · Россия. Премьер-лига
«Нижний Новгород» с Кержаковым начали в РПЛ с победы над «Сочи»
21:00 · Россия. Премьер-лига
Агент Клаудиньо не контактировал с «Зенитом» 1
20:48 · Россия. Премьер-лига
Дарья Карпина: «Для нас и нашей семьи с сегодняшнего дня начался очень непростой период» 1
20:23 · Россия. Премьер-лига
Карасёв рассказал, почему не будет судить матчи первых туров РПЛ
20:08 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА рассказали о характере травмы Щенникова
19:47 · Россия. Премьер-лига
Кварацхелия попал на радары «Тоттенхэма» слухи
19:04 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: «У нас не так много футболистов. Есть ещё свободные места» 1
19:01 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» арендовал Щетинина
18:59 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Мы в равных условиях с «Нижним Новгородом»
18:32 · Россия. Премьер-лига
«Нижний Новгород» - «Сочи» - 1:0 (закончен)
Все новости