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Агент Клаудиньо не контактировал с «Зенитом»

26 Июля 2021 • 21:00 Комментировать (1)
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Луис Фернандо Гарсия, футбольный агент, представляющий интересы бразильского форварда Клаудиньо, в интервью Sport24 высказался о слухах, связывающих его клиента с переходом в питерский «Зенит».

«Я не контактировал с «Зенитом» по Клаудиньо, официальных предложений из клуба тоже не было, - сказал агент.

Также Луис Фернандо Гарсия отметил, что ему хотелось бы наблюдать за игрой Клаудиньо в «Зените» рядом с другим бразильцем – Малкомом.

В минувшем сезоне бразильской Серии А Клаудиньо провел за свой текущий клуб «Брагантино» 31 матч, в котором отметился 18 голами и 6 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Брагантино Трансферы футбола - лето 2021 Клаудиньо
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
26 Jul 2021, 09:10

Чего тянтут, не понимаю, надо быстрее его брать себе.
JUMPER
26 Jul 2021, 10:41
Присматриваются...принюхиваются...прицениваются...))) и как обычно привезут кого нибудь на флажке...)))
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