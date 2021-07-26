Агент Клаудиньо не контактировал с «Зенитом»

Луис Фернандо Гарсия, футбольный агент, представляющий интересы бразильского форварда Клаудиньо, в интервью Sport24 высказался о слухах, связывающих его клиента с переходом в питерский «Зенит».

«Я не контактировал с «Зенитом» по Клаудиньо, официальных предложений из клуба тоже не было, - сказал агент.

Также Луис Фернандо Гарсия отметил, что ему хотелось бы наблюдать за игрой Клаудиньо в «Зените» рядом с другим бразильцем – Малкомом.

В минувшем сезоне бразильской Серии А Клаудиньо провел за свой текущий клуб «Брагантино» 31 матч, в котором отметился 18 голами и 6 ассистами.