Дарья Карпина: «Для нас и нашей семьи с сегодняшнего дня начался очень непростой период»

Супруга новоиспеченного наставника сборной команды России по футболу, а также рулевого «Ростова» Валерия Карпина написала пост в своем аккаунте «Инстаграма», в котором поделилась эмоциями после подписания её мужем соглашения с РФС.

«Для нашей семьи с сегодняшнего дня начался очень непростой период», - написала супруга Валерия Карпина.

Также Дарья Карпина отметила, что поддерживает Валерия и пообещала ему, что справится. Дарья подчеркнула, что она и дети очень привязаны к Валерию Карпину, и именно поэтому сделают всё, чтобы тренеру сборной было спокойно.

Валерий Карпин несколькими днями ранее стал новым рулевым сборной России, а сегодня подписал соглашение с РФС, которое будет действовать как минимум до конца текущего года.

В первом матче РПЛ нового сезона «Ростов» под руководством Карпина уступил московскому «Динамо» со счетом 0:2.