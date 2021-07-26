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Россия. Премьер-лига

Дарья Карпина: «Для нас и нашей семьи с сегодняшнего дня начался очень непростой период»

26 Июля 2021 • 20:48 Комментировать (1)
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Супруга новоиспеченного наставника сборной команды России по футболу, а также рулевого «Ростова» Валерия Карпина написала пост в своем аккаунте «Инстаграма», в котором поделилась эмоциями после подписания её мужем соглашения с РФС.

«Для нашей семьи с сегодняшнего дня начался очень непростой период», - написала супруга Валерия Карпина.

Также Дарья Карпина отметила, что поддерживает Валерия и пообещала ему, что справится. Дарья подчеркнула, что она и дети очень привязаны к Валерию Карпину, и именно поэтому сделают всё, чтобы тренеру сборной было спокойно.

Валерий Карпин несколькими днями ранее стал новым рулевым сборной России, а сегодня подписал соглашение с РФС, которое будет действовать как минимум до конца текущего года.

В первом матче РПЛ нового сезона «Ростов» под руководством Карпина уступил московскому «Динамо» со счетом 0:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Сборная России РФС Дарья Карпина
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
26 Jul 2021, 09:40
Поживем увидим! Будем как всегда надеется на лучшее!
Zenituwka
26 Jul 2021, 09:12

Удачи Георгичу!

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