Карасёв рассказал, почему не будет судить матчи первых туров РПЛ

Известный российский судья Сергей Карасев в видео в своем «Инстаграме» сообщил, почему пропустит матчи первых туров новой кампании РПЛ и не будет работать на поединках.

Судья сообщил, что он и его судейская бригада недавно прибыли с чемпионата Европы, на котором работали на нескольких поединках, и им требуется пауза.

«Если вы меня не увидите в первых турах, то не волнуйтесь. Со мной все хорошо. Я сейчас тренируюсь, готовлюсь. Мы договорились», - сказал Карасёв.

Работу Сергея Карасёва на матчах летнего чемпионата Европы хвалили многие европейские эксперты.