В ЦСКА рассказали о характере травмы Щенникова

У защитника ЦСКА Георгия Щенникова выявили повреждение мягких тканей правой голени. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба по итогам медобследования игрока.
Пока неизвестно, когда защитник сможет вернуться на поле. Напомним, что Щенников получил травму в стартовом туре РПЛ в игре с «Уфой», которая завершилась победой ЦСКА со счетом 1:0. Игрок появился на поле в стартовом составе.
Ранее сообщалось, что Щенников может продолжить карьеру в «Интере». Алексей Березуцкий на тренировках называл защитника игроком миланского клуба.
Во втором туре РПЛ «армейцы» примут дома «Локомотив». Игра состоится 31 июля.