В ЦСКА рассказали о характере травмы Щенникова

У защитника ЦСКА Георгия Щенникова выявили повреждение мягких тканей правой голени. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба по итогам медобследования игрока.

Пока неизвестно, когда защитник сможет вернуться на поле. Напомним, что Щенников получил травму в стартовом туре РПЛ в игре с «Уфой», которая завершилась победой ЦСКА со счетом 1:0. Игрок появился на поле в стартовом составе.

Ранее сообщалось, что Щенников может продолжить карьеру в «Интере». Алексей Березуцкий на тренировках называл защитника игроком миланского клуба.

Во втором туре РПЛ «армейцы» примут дома «Локомотив». Игра состоится 31 июля.