Кварацхелия попал на радары «Тоттенхэма»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия вошёл в список интересных лондонскому «Тоттенхэму» футболистов.

Как извещает Sky Italia, «шпоры» близки к оформлению сотрудничества с 20-летним вингером, способным сыграть по всему фронту атаки.

Примечательно, что прежде Хвичу Кварацхелию связывали с вероятным переходом в «Милан», но позже выяснилось, что итальянцы не станут подписывать игрока. «Россонери» смутил трансферный ценник футболиста – 18 миллионов евро.

Кварацхелия выступает за «Рубин» с 2019 года. В прошлом сезоне он отличился за казанцев 4 голами и 4 результативными передачами в 23 поединках.