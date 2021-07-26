Александр Кержаков: «У нас не так много футболистов. Есть ещё свободные места»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько команда готова играть в Премьер-лиге? Многие игроки раньше не выступали на таком уровне.

- Надеюсь, что готовы. Надеюсь, матч это покажет, я уже говорил об этом. Наша задача и ребят в первую очередь - это справиться с волнением, которое у них будет. А так в остальном, я думаю, что они готовы играть.

- Насколько довольны комплектованием команды, или продолжается этот процесс?

- Процесс продолжается, он будет продолжаться, думаю, пока мы не наберем полную заявку, потому что у нас не так много футболистов. Есть еще свободные места. А так все, что есть, все наши.

- Первый матч, к сожалению, 500 болельщиков только. Это может сказаться на игре?

- Я думаю, что это вообще сказывается на ажиотаже, на картинке и на футболистах, не только хозяев, но и гостей, потому что футбол - это игра для зрителей, для болельщиков. Естественно, неприятно, когда не могут заполняться трибуны.