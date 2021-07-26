Федотов: «Мы в равных условиях с «Нижним Новгородом»

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26 Июля 2021, 18:59,
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с «Нижним Новгородом» в эфире канала «Матч Премьер».
- Насколько сейчас команда готова к «Нижнему Новгороду»? Команда новая и только комплектуется.
- Комплектуется. У нас тоже поменялся состав, есть новые футболисты. Здесь, думаю, мы в равных условиях. Но есть костяк, который остался. Мы уже провели матч, получили необходимый тонус. Думаю, сегодня будет очень хорошая содержательная игра.
- По телевизионной картинке показалось, что довольно легким был матч против «Кешли». Так ли это на самом деле?
- Так может показаться, но соперник сопротивлялся как мог. Мы затратили достаточно сил, чтобы сломить это сопротивление.
- Очень плотный график предстоит вашей команде. Насколько игроки готовы к нему?
- Мы провели сборы, к этому готовились, понимали, что нам придется играть на два фронта, закладывали тот необходимый набор функциональных качеств, чтобы быть готовыми и соответствовать этому уровню.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сочи, Владимир Федотов