Федотов: «Мы в равных условиях с «Нижним Новгородом»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с «Нижним Новгородом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько сейчас команда готова к «Нижнему Новгороду»? Команда новая и только комплектуется.

- Комплектуется. У нас тоже поменялся состав, есть новые футболисты. Здесь, думаю, мы в равных условиях. Но есть костяк, который остался. Мы уже провели матч, получили необходимый тонус. Думаю, сегодня будет очень хорошая содержательная игра.

- По телевизионной картинке показалось, что довольно легким был матч против «Кешли». Так ли это на самом деле?

- Так может показаться, но соперник сопротивлялся как мог. Мы затратили достаточно сил, чтобы сломить это сопротивление.

- Очень плотный график предстоит вашей команде. Насколько игроки готовы к нему?

- Мы провели сборы, к этому готовились, понимали, что нам придется играть на два фронта, закладывали тот необходимый набор функциональных качеств, чтобы быть готовыми и соответствовать этому уровню.