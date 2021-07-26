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Селихов приступил к беговой работе на поле

26 Июля 2021, 17:32,

Вратарь «Спартака» Александр Селихов в рамках восстановления от травмы приступил к беговой работе на поле, передаёт пресс-служба московского клуба.

Напомним, что Селихов получил травму в предсезонном матче против казанского «Рубина». Сообщалось, что процесс восстановления может занять несколько месяцев. 

Селихов перешёл в «Спартак» из «Амкара» в 2017 году за 3,5 млн евро. В составе московского клуба он сыграл 38 матчей, в которых пропустил 39 голов.

Напомним, что ранее у нападающего «Спартака» Квинси Промеса зафиксировали небольшое повреждение мышц. В клубе ожидают скорого восстановления игрока.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Спартак Москва, Александр Селихов
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Комментарии (1)
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0
don sangre
26 Июля 2021, 18:30
Слава Богу и конечно врачам. Если полностью востановится может принести пользу и клубу и сборной
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