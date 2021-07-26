Селихов приступил к беговой работе на поле

Вратарь «Спартака» Александр Селихов в рамках восстановления от травмы приступил к беговой работе на поле, передаёт пресс-служба московского клуба.

Напомним, что Селихов получил травму в предсезонном матче против казанского «Рубина». Сообщалось, что процесс восстановления может занять несколько месяцев.

Селихов перешёл в «Спартак» из «Амкара» в 2017 году за 3,5 млн евро. В составе московского клуба он сыграл 38 матчей, в которых пропустил 39 голов.

Напомним, что ранее у нападающего «Спартака» Квинси Промеса зафиксировали небольшое повреждение мышц. В клубе ожидают скорого восстановления игрока.