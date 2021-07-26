Дюков: «От лимита на легионеров больше вреда, чем пользы»

Глава Российского футбольного союза откровенно высказался касаемо действующего лимита на иностранных игроков в заявках команд РПЛ.

Чиновник утверждает, что он является противником существующего ограничения: «Моя позиция не изменилась. Лимит приносит больше вреда, чем пользы».

В то же время Дюков дал понять, что в данном вопросе мало что зависит от него: «Лимит утверждает министерство. Идёт дискуссия с правительством РФ на этот счёт».

Президент РФС допускает, что в скором времени лимит на легионеров может быть пересмотрен.

Как известно, сейчас клубы Премьер-лиги не могут иметь в своих заявках больше восьми иностранцев.