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Дюков: «От лимита на легионеров больше вреда, чем пользы»

26 Июля 2021, 15:43,

Глава Российского футбольного союза откровенно высказался касаемо действующего лимита на иностранных игроков в заявках команд РПЛ.

Чиновник утверждает, что он является противником существующего ограничения: «Моя позиция не изменилась. Лимит приносит больше вреда, чем пользы».

В то же время Дюков дал понять, что в данном вопросе мало что зависит от него: «Лимит утверждает министерство. Идёт дискуссия с правительством РФ на этот счёт».

Президент РФС допускает, что в скором времени лимит на легионеров может быть пересмотрен.

Как известно, сейчас клубы Премьер-лиги не могут иметь в своих заявках больше восьми иностранцев.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: РФС, Александр Дюков
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Комментарии (2)
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don sangre
26 Июля 2021, 16:22
Добро. Хоть начало доходить. Я бы еще понял бы если лимит как то помогал нашему футболу и клубам брать медали со сборной и выигрывать кубки клубам. Я за полную отмену или за понижение лимита.
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serdoki
26 Июля 2021, 16:02

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