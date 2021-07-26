«Зенит» нашёл замену Дриусси в Бундеслиге

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26 Июля 2021, 13:57,
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Петербургский «Зенит» начал подыскивать нового нападающего после новости об уходе аргентинца Себастьяна Дриусси.
По сведениям инсайдера Нобеля Арустамяна, в сферу интересов «сине-бело-голубых» попал форвард Матеус Кунья, выступающий в Бундеслиге за немецкую «Герту». Кроме 22-летнего бразильца, в шорт-листе чемпиона России находится Клаудиньо («Брагантино»).
Ранее СМИ сообщали, что в трансфере Куньи заинтересован «Лидс».
В минувшем розыгрыше чемпионата Германии Матеус принял участие в 27 поединках, записав на свой счет семь забитых мячей (два - с пенальти) и четыре результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Трансферы футбола - лето 2021, Матеус Кунья
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