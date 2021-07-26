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«Зенит» нашёл замену Дриусси в Бундеслиге

26 Июля 2021, 13:57,

Петербургский «Зенит» начал подыскивать нового нападающего после новости об уходе аргентинца Себастьяна Дриусси.

По сведениям инсайдера Нобеля Арустамяна, в сферу интересов «сине-бело-голубых» попал форвард Матеус Кунья, выступающий в Бундеслиге за немецкую «Герту». Кроме 22-летнего бразильца, в шорт-листе чемпиона России находится Клаудиньо («Брагантино»).

Ранее СМИ сообщали, что в трансфере Куньи заинтересован «Лидс».

В минувшем розыгрыше чемпионата Германии Матеус принял участие в 27 поединках, записав на свой счет семь забитых мячей (два - с пенальти) и четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Трансферы футбола - лето 2021, Матеус Кунья
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Комментарии (1)
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0
serdoki
26 Июля 2021, 14:12

Акинфеев поздравил

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