«Зенит» нашёл замену Дриусси в Бундеслиге

Петербургский «Зенит» начал подыскивать нового нападающего после новости об уходе аргентинца Себастьяна Дриусси.

По сведениям инсайдера Нобеля Арустамяна, в сферу интересов «сине-бело-голубых» попал форвард Матеус Кунья, выступающий в Бундеслиге за немецкую «Герту». Кроме 22-летнего бразильца, в шорт-листе чемпиона России находится Клаудиньо («Брагантино»).

Ранее СМИ сообщали, что в трансфере Куньи заинтересован «Лидс».

В минувшем розыгрыше чемпионата Германии Матеус принял участие в 27 поединках, записав на свой счет семь забитых мячей (два - с пенальти) и четыре результативные передачи.