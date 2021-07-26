Терри покинул «Астон Виллу»

Экс-защитник сборной Англии и лондонского «Челси» Джон Терри остался без работы. 40-летний специалист покинул тренерский штаб бирмингемской «Астон Виллы». Об этом отрапортовала клубная пресс-служба.

«Я был горд отработать три года в штабе бирмингемского клуба. Но настало время для принятия этого решения. Я намерен двигаться дальше», - прокомментировал свой уход Терри.

Напомним, что Джон долгое время выступал за «Челси», а последний год игровой карьеры провел в «Астон Вилле». После завершения выступлений в качестве футболиста он начал тренерскую карьеру.