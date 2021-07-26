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Шварц назвал любимое слово в русском языке

26 Июля 2021, 11:23,

Наставник московского «Динамо» Сандро Шварц поведал о своем любимом слове в русском языке.

«Часто говорю «быстрее» - на тренировках особенно и в играх приходится. А любимое - «удачи», - передает слова немецкого специалиста издание Sport24.

42-летний специалист занял пост рулевого «Динамо» в октябре прошлого года. Стороны заключили трудовое соглашение до конца июня 2022 года.

По итогам минувшего сезона столичный коллектив финишировал на седьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

В первом матче стартовавшего чемпионата России подопечные Шварца на выезде переиграли «Ростов» со счетом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сандро Шварц
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Комментарии (1)
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0
serdoki
26 Июля 2021, 11:41

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