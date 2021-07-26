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Бубнов сделал прогноз на матч «Нижний Новгород» - «Сочи»

26 Июля 2021, 08:59,

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка между «Нижним Новогородом» и «Сочи» в рамках первого тура Премьер-лиги.

«Прогноз: 1:2. По составу и по игре «Сочи» сильнее новичка. Команда Федотова должна побеждать», - приводит слова эксперта Sportbox.

Встреча состоится в Нижнем Новгороде в понедельник, 26 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.

В прошлом сезоне «Сочи» финишировал на пятом месте в Премьер-лиге, а «Нижний Новгород» выступал в первенстве ФНЛ.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сочи, Александр Бубнов, Нижний Новгород
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